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Video: राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति 22 अक्टूबर से करेगी हड़ताल
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति 22 अक्टूबर को ऑटो, टैक्सी कैब बेस चलने वाली गाड़ियों की हड़ताल करेंगी। यूनियन की बेसिक मांग न्यूनतम किराया निर्धारित करने समेत अन्य मांगों को लेकर के हड़ताल होगी। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पटेल ने अमर उजाला से वार्ता करते हुए बताया कि क्या-क्या होगा 22 अक्टूबर को।
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