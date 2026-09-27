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VIDEO: इटौंजा सूरजपुर गढ़ा के ग्रामीणों ने एवीएस बायो एनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा, बिजली लाइन सही न करवाने पर प्रदर्शन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 27 Sep 2026 01:52 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 01:52 PM IST







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शनिवार को सूरजपुर गढ़ा गांव के पास स्थित एवीएस बायो एनर्जी के सामने शीशम के पेड़ 11 केवी बिजली लाइन पर गिर जाने और आवागमन बाधित होने के साथ ग्रामीण के घायल होने पर ग्रामीणों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के चलते इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने बायो एनर्जी कंपनी पर रोड जाम करने के साथ अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू किया जो कि अभी भी लगातार जारी है। ... और पढ़ें

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