Video: अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थी, साझा किए अनुभव

सीतापुर रोड स्थित सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज और विक्रम नगर स्थित अवध कॉलेजिएट स्कूल में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 में शामिल होने के लिए छात्र-छात्राएं पहुंचे। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी केंद्रों से बाहर निकले और अपने अनुभव साझा किए।
विक्रम नगर स्थित अवध कॉलेजिएट स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे छात्र उत्तम यादव ने बताया कि पेपर आसान था। परीक्षा के बाद छात्र-छात्राओं ने प्रश्नपत्र को लेकर अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उनका पेपर कैसा रहा।
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