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Video: अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होने पहुंचे छात्र-छात्राएं

Akash Dwivedi

Updated Sun, 18 Oct 2026 10:23 AM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 10:23 AM IST







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अमर उजाला की ओर से आयोजित अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा-2026 में शामिल होने के लिए रविवार को छात्र-छात्राएं सीतापुर रोड स्थित सेंट जोसेफ स्कूल पहुंचे। परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी प्रवेश करते नजर आए। छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह दिखा। ... और पढ़ें

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