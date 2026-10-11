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अखिलेश के एक्स पर पोस्ट के बाद लखनऊ में पुलिस ने जेपीएनआईसी के सामने से हटाई बैरिकेडिंग

Bhupendra Singh

Updated Sun, 11 Oct 2026 11:59 AM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 11:59 AM IST







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राजधानी लखनऊ में गोमती नगर स्थित जेपीएनआईसी के बाहर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके संज्ञान लिया। इसके बाद बैरिकेडिंग हटा दी गई। ... और पढ़ें

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