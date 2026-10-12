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लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ किया प्रदर्शन

Bhupendra Singh

Updated Mon, 12 Oct 2026 11:41 AM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 11:41 AM IST







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राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर अखिलेश यादव के खिलाफ सनातन रक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए पोस्टर लहराए। ... और पढ़ें

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