{"_id":"6ac4bac8d692ee3aca075029","slug":"video-kutlehar-bjp-meeting-devendra-kumar-bhutto-targets-sukhu-government-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: कुटलैहड़ भाजपा की संयुक्त बैठक में देवेंद्र कुमार भुट्टो ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुटलैहड़ क्षेत्र के भाजपा के दोनों मंडलों की संयुक्त बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर सवाल उठाए। देवेंद्र कुमार भुट्टो ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में आम जनता परेशान है, जबकि सरकार अपने करीबियों को खुश करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके अनुसार मित्र मंडली के विदेशी दौरों पर सरकारी खजाने का पैसा खर्च किया जा रहा है। भुट्टो ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से किए गए दस गारंटियों के वादे का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आज तक इन गारंटियों का स्पष्ट हिसाब जनता के सामने नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि दो अक्तूबर भी निकल गई, लेकिन बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी धरातल पर नजर नहीं आ रही है। भुट्टो ने सरकार से सवाल किया कि आखिर महिलाओं को 1500 रुपये कब मिलेंगे और चुनाव के दौरान किए गए वादों का हिसाब जनता को कौन देगा। भाजपा नेता देवेंद्र कुमार भुट्टो ने कुटलैहड़ क्षेत्र की सड़कों की बदहाली को लेकर भी प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र की कई सड़कें जगह-जगह गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। हालात यह हैं कि सड़कों के गड्ढों में मिट्टी डालने तक के लिए बजट उपलब्ध नहीं है। भुट्टो ने कहा कि कांग्रेस सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन क्षेत्र की जमीनी स्थिति जनता खुद देख रही है। उन्होंने पुलिस व्यवस्था और क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए। भुट्टो ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई चालान तक सीमित रह गई है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों की चिंताएं बनी हुई हैं। बैठक के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। देवेंद्र कुमार भुट्टो ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया।

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