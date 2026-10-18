{"_id":"6ad462927f932aa3460a9e58","slug":"video-atul-maheshwari-scholarship-exam-2026-una-108-students-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में 108 विद्यार्थियों ने लिया भाग, अभिभावकों में भी दिखा उत्साह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का आयोजन राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय ऊना में किया गया। परीक्षा में शामिल होने के लिए सुबह से ही परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ने लगी। विद्यार्थियों के साथ पहुंचे अभिभावकों में भी छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। परीक्षा केंद्र खुलने के बाद परीक्षा निरीक्षक डॉ. शाम बैंस ने अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से निर्धारित परीक्षा नियमों की जानकारी दी और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया, ताकि वे नियमों का पालन करते हुए परीक्षा दे सकें। निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू हुई। परीक्षा निरीक्षक डॉ. शाम बैंस और उनके सहयोगियों ने अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं वितरित कीं। इसके बाद परीक्षा का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। इस परीक्षा में नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के कुल 108 विद्यार्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति प्राप्त करने की उम्मीद के साथ परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के अभिभावकों में भी उत्साह नजर आया। कई अभिभावक अपने बच्चों को कॉलेज परिसर तक छोड़ने पहुंचे और परीक्षा समाप्त होने तक केंद्र के बाहर इंतजार करते रहे। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अवसर देती है। परीक्षा के आयोजन से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में शिक्षा तथा छात्रवृत्ति को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिला।

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