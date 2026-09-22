Solan News: परवाणू में जलसंकट समाप्त, सभी सेक्टरों में पेयजल सप्लाई बहाल

संवाद न्यूज एजेंसीपरवाणू (सोलन)। परवाणू शहर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पैदा हुआ जलसंकट अब समाप्त हो गया है। जल शक्ति विभाग ने शहर के सभी सेक्टरों, औद्योगिक क्षेत्रों और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति नियमित रूप से बहाल कर दी है। हाल ही में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कौशल्या डैम सहित कई जगहों पर पेयजल की मुख्य पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। इसके चलते परवाणू के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की भारी किल्लत पैदा हो गई थी। पेयजल व्यवस्था बहाल करने के लिए जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव सोनी, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता उदय भानु और कनिष्ठ अभियंता राहुल भारद्वाज ने समय-समय पर मौके का निरीक्षण किया। विभाग की तकनीकी टीमों और कर्मचारियों ने युद्धस्तर पर काम करते हुए क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों की मरम्मत कर आपूर्ति बहाल की।धर्मपुर जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता उदय भानु ने बताया कि मुख्य पेयजल पाइपलाइन को काफी नुकसान पहुंचा था। तकनीकी टीमों और श्रमिकों ने विपरीत परिस्थितियों में मलबे और तेज पानी के बीच काम करते हुए पाइप लाइनों को जोड़ने का कार्य पूरा किया। अब परवाणू के सभी सेक्टरों और औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सामान्य हो गई है।