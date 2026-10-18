{"_id":"6ad46868a62d0c8d82079428","slug":"video-atul-maheshwari-scholarship-exam-kullu-six-students-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा देने पहुंचे छह विद्यार्थी, 70 ने भरे थे आवेदन फॉर्म","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में कुल्लू के छह विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे। इस परीक्षा के लिए कुल 70 विद्यार्थियों ने आवेदन फॉर्म भरे थे। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की तुलना में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम रही। रविवार सुबह 11 बजे राजकीय महाविद्यालय कुल्लू के समीप स्थित नालंदा नेक्स्ट जेन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा कक्ष में परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा को लेकर निर्धारित केंद्र पर व्यवस्था की गई थी और विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। छात्रवृत्ति के जरिए विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है।

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