{"_id":"6ac31956bbda0157640eebda","slug":"video-radha-soami-satsang-paraur-annual-event-15-lakh-devotees-highway-traffic-jam-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"परौर में सालाना सत्संग संपन्न, डेढ़ लाख संगत ने सुने हुजूर जसदीप सिंह गिल के प्रवचन; पठानकोट-मंडी हाईवे पर लगा जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राधा स्वामी सत्संग घर परौर में रविवार को सालाना सत्संग का कार्यक्रम श्रद्धा और भक्ति के माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश समेत विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में संगत पहुंची। आयोजकों के अनुसार, करीब डेढ़ लाख लोगों ने सत्संग में भाग लिया और हुजूर जसदीप सिंह गिल के प्रवचनों को सुना। सत्संग के दौरान पूरा परिसर श्रद्धा के माहौल में नजर आया। हुजूर जसदीप सिंह गिल ने संगत को आध्यात्मिक संदेश देते हुए प्रवचन किए। प्रवचनों को सुनने के दौरान कई श्रद्धालु भाव-विभोर भी नजर आए। बड़ी संख्या में संगत ने शांतिपूर्वक सत्संग में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था को लेकर सेवादारों की टीमें भी तैनात रहीं। सत्संग में आने वाली संगत के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई थीं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। रविवार को करीब साढ़े 11 बजे सत्संग समाप्त होने के बाद जब बड़ी संख्या में संगत अपने घरों की ओर रवाना हुई तो पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया। इसके चलते कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में वाहन एक साथ सड़क पर आने के कारण यातायात की रफ्तार प्रभावित हुई। स्थिति को देखते हुए पुलिस कर्मियों और सेवादारों की टीम ने मोर्चा संभाला और यातायात को व्यवस्थित करवाया। टीमों की कोशिशों के बाद जाम को खुलवाया गया और वाहनों की आवाजाही सामान्य होने लगी। सालाना सत्संग के दौरान इतनी बड़ी संख्या में संगत की मौजूदगी को देखते हुए यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी पुलिस और सेवादारों की टीमें यातायात को नियंत्रित करने में जुटी रहीं।

... और पढ़ें