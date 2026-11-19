धर्मशाला: दाड़ी मैदान में में गरजे सैकड़ों पेंशनर, चक्का जाम की चेतावनी के बाद सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया
दाड़ी मैदान में विभिन्न पेंशनर संगठनों से जुड़े सैकड़ों पेंशनर एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनरों के बढ़ते आक्रोश के बीच आखिरकार उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। सरकार का यह कदम पेंशनरों के लगातार जारी आंदोलन के दबाव के रूप में देखा जा रहा है। पेंशनर अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। गुरुवार को दाड़ी मैदान में विभिन्न पेंशनर संगठनों से जुड़े सैकड़ों पेंशनर एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इस दौरान पेंशनरों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न विभागों और संगठनों के पेंशनरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पेंशनर नेताओं ने बताया कि उनकी मांगों को लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है।
पेंशनरों का शक्ति प्रदर्शन
दाड़ी मैदान में हुए इस शक्ति प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पेंशनर शामिल हुए। उन्होंने अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। पेंशनरों ने सरकार की अनदेखी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के कई विभागों और संगठनों के सेवानिवृत्त कर्मचारी एकजुट हुए। उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाते हुए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया।
आंदोलन तेज करने की चेतावनी
पेंशनरों ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के साथ होने वाली वार्ता में उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस चेतावनी के तहत पेंशनरों ने जोरावर स्टेडियम में एक विशाल प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही, वे चक्का जाम करने की भी चेतावनी दे रहे हैं।
ब्रेकिंग अपडेट।