हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनरों के बढ़ते आक्रोश के बीच आखिरकार उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। सरकार का यह कदम पेंशनरों के लगातार जारी आंदोलन के दबाव के रूप में देखा जा रहा है। पेंशनर अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। गुरुवार को दाड़ी मैदान में विभिन्न पेंशनर संगठनों से जुड़े सैकड़ों पेंशनर एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इस दौरान पेंशनरों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न विभागों और संगठनों के पेंशनरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पेंशनर नेताओं ने बताया कि उनकी मांगों को लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है।

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पेंशनरों का शक्ति प्रदर्शन

दाड़ी मैदान में हुए इस शक्ति प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पेंशनर शामिल हुए। उन्होंने अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। पेंशनरों ने सरकार की अनदेखी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के कई विभागों और संगठनों के सेवानिवृत्त कर्मचारी एकजुट हुए। उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाते हुए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया।

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