हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मची

पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी के अनुसार, यह हादसा बुधवार रात को हुआ था। पिकअप गाड़ी समलेऊ से राजणी गांव की ओर जा रही थी। राजणी गांव से करीब 250 मीटर आगे पहुंचने पर गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई। इसके बाद पिकअप सड़क से नीचे एक गहरी ढांक में जा गिरी। इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को बचाने के लिए बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने घायलों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए एनएचपीसी अस्पताल समलेऊ ले जाया गया।