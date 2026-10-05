{"_id":"6ac34edc26f0d8360f0e7cc9","slug":"video-himachal-wildlife-week-awareness-campaign-wildlife-conservation-health-livelihood-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: वन्यजीव संरक्षण से स्वास्थ्य और आजीविका तक, हिमाचल वन विभाग का जागरूकता अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश वन विभाग की ओर से वाइल्डलाइफ वीक के तहत वन्यजीव संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पोस्टर में हिम तेंदुआ, भालू, पक्षियों समेत हिमाचल के वन्यजीवों को दर्शाते हुए जैव विविधता के महत्व को सामने रखा गया है। विभाग ने वन्यजीवों की सुरक्षा को मानव स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण और टिकाऊ आजीविका से जोड़ते हुए लोगों से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहयोग की अपील की है।

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