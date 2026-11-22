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नगरी (कांगड़ा)। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) गोपालपुर कार्यालय के समीप लंबे समय से लंबित पुली का निर्माण कार्य शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। समाजसेवी कार्तिक ने कहा कि यहां वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग का आभार जताया। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि विभाग निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करेगा और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखेगा। संवाद