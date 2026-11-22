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तहसीलदार रमन ठाकुर ने बताया कि मेडिकल कैंप का आयोजन बैजनाथ शिव मंदिर के साथ लगते पार्क में किया जाएगा। शिविर का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसी दिन सुबह स्वास्थ्य जांच का लाभ लेने के लिए पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं। रक्तदान शिविर में भी बढ़-चढ़कर भाग लें। इस मौके पर मंदिर ट्रस्टी मुकेश शर्मा चुन्नी लाल, नरेश कुमार और रवि कुमार भी उपस्थित रहे। संवाद

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बैजनाथ (कांगड़ा)। शिव मंदिर पार्क बैजनाथ में 29 नवंबर को शिव मंदिर न्यास के सौजन्य से मंदिर के पार्क में मेगा मेडिकल शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा।