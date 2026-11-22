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संवाद न्यूज एजेंसीबैजनाथ (कांगड़ा)। बैकुंठ चौदस पर ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। सोमवार शाम को मंदिर परिसर में 15 हजार से अधिक अखरोटों की बारिश होगी। इस अनूठे धार्मिक आयोजन को लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अखरोटों की इस बारिश को देखने और प्रसाद के रूप में अखरोट ग्रहण करने के लिए हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु बैजनाथ पहुंचते हैं। कई बार इस दौरान कुछ श्रद्धालु चोटिल भी हो जाते हैं।पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस परंपरा का संबंध संखासुर नामक राक्षस से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि संखासुर ने वेदों को छीन लिया था और उन्हें तंग करने लगा था। इसके चलते भगवान इंद्र सहित अन्य देवताओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर समुद्र में संखासुर का वध किया और वेदों को वापस प्राप्त किया।इसके बाद देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। इसी पौराणिक प्रसंग और धार्मिक मान्यता से जोड़कर बैजनाथ मंदिर में अखरोटों की बारिश की परंपरा निभाई जाती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार मंदिर में यह परंपरा पिछले करीब 200 वर्षों से चली आ रही है। हर वर्ष इस धार्मिक आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। शाम सात बजे होने वाली आरती के बाद मंदिर पुजारी मुख्य दरवाजे के दाईं ओर स्थित मां पीतांबरी देवी की पूजा-अर्चना करने के बाद इसकी शुरुआत करेंगे।इसके पश्चात मंदिर के ऊपरी हिस्से से 15 हजार से अधिक अखरोट नीचे बरसाए जाएंगे, जिन्हें श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों घनश्याम अवस्थी, मिलाप राणा, इंद्र नंदा, मुकेश शर्मा रमेश चड्डा और सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि सोमवार को बैकुंठ चौदस पर अखरोटों की बारिश की जाएगी। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा।