{"_id":"6ab8d44bf4902469e4030e83","slug":"video-abdullapur-kabaddi-league-ajay-thakur-final-dharamshala-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: अब्दुल्लापुर में कबड्डी लीग के रोमांचक मुकाबले, अजय ठाकुर ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अब्दुल्लापुर में आयोजित कबड्डी लीग में शनिवार को रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। प्रतियोगिता के मैचों में खिलाड़ियों ने शानदार दमखम दिखाया और जीत के लिए पूरा जोर लगाया। मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मैदान में पहुंचे, जिससे प्रतियोगिता स्थल पर पूरे दिन उत्साह का माहौल बना रहा। शनिवार को बिलासपुर और ऊना की टीमों के बीच मुकाबला भी खेला गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी ताकत झोंकी। रेड और टैकल के दौरान मैदान में रोमांच देखने को मिला और दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। कबड्डी लीग के मुकाबलों के दौरान भारतीय कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर भी प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे। उनके पहुंचने से मैदान में मौजूद खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का उत्साह और बढ़ गया। अजय ठाकुर ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ मैदान में उतरने और अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। अजय ठाकुर से मिलने और उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए युवा खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। लीग के रोमांचक मुकाबलों के बाद अब सभी की नजरें रविवार शाम होने वाले फाइनल मुकाबले पर टिक गई हैं। फाइनल में जीत हासिल करने वाली टीम प्रतियोगिता की विजेता बनेगी। फाइनल को लेकर खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों में भी उत्सुकता है। आयोजकों को उम्मीद है कि निर्णायक मुकाबले में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी पहुंचेंगे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे।

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