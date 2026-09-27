यूपी: प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर पर 72 देशों की नजर, ट्रेड शो में रक्षा उत्पादन की क्षमता का हो रहा प्रदर्शन

यूपी अब हथियार व रक्षा उपकरण निर्माण में अपनी नई पहचान बना रहा है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस)-2026 में उप्र डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपी डीआईसी) इस बदलाव का प्रमुख प्रदर्शन बनकर सामने आया है। पिस्टल व छोटे हथियारों से लेकर मिसाइल, एयरोस्पेस, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्युनिशन तक विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रदेश में औद्योगिक आधार तैयार किया जा रहा है। ट्रेड शो में 72 देशों के खरीदारों की मौजूदगी से इस क्षमता को वैश्विक बाजार के सामने रखने का अवसर मिल रहा है।

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यूपी डीआईसी के विभिन्न नोड्स में रणनीतिक रक्षा क्षेत्रों से जुड़ी औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण इकाई स्थापित करने की दिशा में प्रस्तावित निवेश को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के साथ डिजाइन व तकनीक को मजबूत करने पर भी जोर है। विज्ञापन



आईआईटी कानपुर और आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की पहल की गई है। यूपीडा के स्टॉल पर यूपीआईएमएलसी कार्यक्रम के तहत एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर भी प्रदर्शित किए गए हैं। यूपी डीआईसी के विभिन्न नोड्स में रणनीतिक रक्षा क्षेत्रों से जुड़ी औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण इकाई स्थापित करने की दिशा में प्रस्तावित निवेश को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के साथ डिजाइन व तकनीक को मजबूत करने पर भी जोर है।आईआईटी कानपुर और आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की पहल की गई है। यूपीडा के स्टॉल पर यूपीआईएमएलसी कार्यक्रम के तहत एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर भी प्रदर्शित किए गए हैं।

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