केबीसी 18: 'हमारे घर आता तो उसको गोली मार देते', उज्ज्वल निकम की किस बात पर चौंके अमिताभ?

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शो में अमिताभ बच्चन से बात करते हुए उज्ज्वल निकम ने दावा करते हुए बताया कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले केस की सुनवाई के दौरान अजमल कसाब ने उनसे कहा था कि वो मुंबई में अमिताभ बच्चन से मिलने आया था। उज्ज्वल निकम की यह बात सुनकर शो के होस्ट बिग बी चौंक गए। आइए जानते हैं कि वकील की बात सुनकर अभिनेता ने क्या जवाब दिया। विज्ञापन 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के हालिया एपिसोड में एक्टर राजकुमार राव और वामिका गब्बी के साथ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम भी नजर आए। दरअसल, यह सभी अपनी आने वाली फिल्म 'प्रहार- द अनटोल्ड स्टोरी' को प्रमोट करने आए थे, जो उज्ज्वल की ही बायोपिक है।

अमिताभ बच्चन ने क्या किए सवाल?

शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने 26/11 केस को लेकर उज्ज्वल निकम से काफी सारे सवाल किए। अभिनेता ने पूछा कि कसाब को फांसी देने में चार साल का वक्त क्यों लगा। उसे तो वहीं गाड़ देना चाहिए था, इसमें इतना टाइम क्यों लगा। इस पर उज्ज्वल ने कोर्ट के नियमों और कानूनी प्रक्रिया के बारे में बताया।



इसी बातचीत के दौरान उज्ज्वल निकम ने अदालत कक्ष के अंदर कसाब के साथ अपनी पहली बातचीत के बारे में भी बताया। उज्ज्वल ने शेयर किया, 'अजमल कसाब जब कोर्ट में आया तो वो मुझे घूर के देख रहा था, मैं उसे देख रहा था।' निकम ने आगे बताया कि कसाब ने कथित तौर पर उनसे कहा था कि वह अमिताभ बच्चन से मिलने मुंबई आया था। निकम ने कहा, 'आपको ताज्जुब होगा जो उसने आगे कहा था कि मैं तो अमिताभ जी को देखने आया था। ये सच में हुआ है।'

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बिग बी ने क्या दिया जवाब

निकम की बात सुनकर अमिताभ बच्चन चौंक गए। बिग बी ने कहा, 'नहीं नहीं सर, अगर वो आया होता, तो हमारे घर से जाने वाला नहीं था। वहीं, हम गोली मार देते उसे।' फिर निकम ने आगे ट्रायल में देरी का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि कानून किसी आरोपी को तब तक बेगुनाह मानता है जब तक वह दोषी साबित न हो जाए और उन्हें अपना बचाव करने का अधिकार देता है।



निकम ने बताया कि कसाब ने बाद में कथित तौर पर दावा किया कि उसके साथी स्मेल ने ही गोली चलाई थी और वह इस जुर्म के लिए जिम्मेदार नहीं था। फिर निकम ने बताया कि कैसे सरकारी वकील ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस दावे को चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि फुटेज में कसाब हंस रहा था, जब एक छोटी लड़की को गोली मारी जा रही थी और कहा कि ट्रायल के दौरान कोर्ट में सबूत दिखाए गए थे।

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