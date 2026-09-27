सागर: बीना में गाड़ी रोकने पर भड़के भाजपा नेता, बीच सड़क पर बैठ गए धरने पर; लगा लंबा जाम
बीना के सर्वोदय चौराहे पर बाइक सवार को टक्कर मारने के आरोप में पुलिस ने भाजपा नेता रमेश जड़िया के बेटे की गाड़ी रोकी। नाराज जड़िया बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने घायल की शिकायत पर मामला दर्ज किया।
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बीना के स्थानीय सर्वोदय चौराहे पर रविवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब पुलिस द्वारा एक गाड़ी रोके जाने से नाराज भाजपा नेता रमेश जड़िया बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। सड़क के बीचों-बीच बैठने से चौराहे पर लंबा जाम लग गया और दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं। मौके पर काफी देर तक हंगामा होता रहा।
बाइक सवार को टक्कर मारने का आरोप
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पुलिस पर अभद्रता का आरोप
गाड़ी रोके जाने से नाराज भाजपा नेता रमेश जड़िया ने मौके पर विरोध जताना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। इसके बाद वे बीच सड़क पर वाहनों के सामने बैठ गए। उनके धरने के कारण चौराहे पर यातायात बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हादसे में घायल व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।