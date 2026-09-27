सागर: बीना में गाड़ी रोकने पर भड़के भाजपा नेता, बीच सड़क पर बैठ गए धरने पर; लगा लंबा जाम

बीना के स्थानीय सर्वोदय चौराहे पर रविवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब पुलिस द्वारा एक गाड़ी रोके जाने से नाराज भाजपा नेता रमेश जड़िया बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। सड़क के बीचों-बीच बैठने से चौराहे पर लंबा जाम लग गया और दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं। मौके पर काफी देर तक हंगामा होता रहा।

बाइक सवार को टक्कर मारने का आरोप



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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूरा विवाद एक सड़क हादसे के बाद शुरू हुआ। आरोप है कि स्थानीय एल्डरमैन रमेश जड़िया के बेटे आनंद जड़िया की गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलने के बाद बीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सर्वोदय चौराहे पर उनकी गाड़ी को रोक लिया।

पुलिस पर अभद्रता का आरोप

गाड़ी रोके जाने से नाराज भाजपा नेता रमेश जड़िया ने मौके पर विरोध जताना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। इसके बाद वे बीच सड़क पर वाहनों के सामने बैठ गए। उनके धरने के कारण चौराहे पर यातायात बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हादसे में घायल व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।