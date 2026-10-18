{"_id":"6ad4712d7d508920a1044414","slug":"video-atul-maheshwari-scholarship-exam-chamba-21-students-present-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा कॉलेज में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में कम रही विद्यार्थियों की उपस्थिति, पंजीकृत 69 में से केवल 21 पहुंचे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंबा कॉलेज में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का आयोजन किया गया। परीक्षा में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके लिए कुल 69 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ था, लेकिन इनमें से केवल 21 विद्यार्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। इस तरह पंजीकृत विद्यार्थियों की तुलना में परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति कम रही। कक्षा के अनुसार उपस्थिति की बात करें तो नौवीं कक्षा के 11 पंजीकृत विद्यार्थियों में से केवल एक विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचा। दसवीं कक्षा के 22 विद्यार्थियों में से 10 उपस्थित रहे। वहीं, 11वीं कक्षा के 21 पंजीकृत विद्यार्थियों में से छह विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। 12वीं कक्षा के 15 पंजीकृत विद्यार्थियों में से चार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध करवाना है। इस तरह की परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी शैक्षणिक क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। परीक्षा के आयोजन में प्राध्यापक अविनाश पाल और अध्यापक राकेश कुमार की अहम भूमिका रही।

... और पढ़ें