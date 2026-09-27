{"_id":"6ab8c9053cca8b23050ec1ac","slug":"video-mandi-bharari-bilaspur-modern-bus-stand-3-25-crore-ev-charging-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी-भराड़ी में 3.25 करोड़ से बनेगा अत्याधुनिक बस स्टैंड, आठ बसों के ठहराव के साथ ईवी चार्जिंग की सुविधा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंडीगढ़-कीरतपुर-मनाली और शिमला-धर्मशाला फोरलेन के मिलन स्थल मंडी-भराड़ी में यात्रियों को अब बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी है। यहां करीब 3.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक बस स्टैंड का निर्माण करवाया जा रहा है। करीब 1.17 बीघा भूमि पर विकसित किए जा रहे इस बस स्टैंड को 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नए बस स्टैंड में एक साथ आठ बसों के ठहराव की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे अलग-अलग रूटों पर चलने वाली बसों के संचालन को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। मंडी-भराड़ी की भौगोलिक स्थिति इसे परिवहन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यह क्षेत्र एक प्रमुख ट्रांजिट प्वाइंट और परिवहन जंक्शन के रूप में काम करता है। यहां से रोजाना सैकड़ों बसों के माध्यम से यात्री प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों की ओर आते-जाते हैं। प्रस्तावित बस स्टैंड को केवल बसों के ठहराव तक सीमित नहीं रखा गया है। यहां यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बस स्टैंड में ईवी चार्जिंग स्टेशन, फूड कोर्ट, विश्राम कक्ष, टिकट बुकिंग और पूछताछ कार्यालय जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं। इससे यात्रियों को बस का इंतजार करने के दौरान बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। ईवी चार्जिंग सुविधा को भविष्य में पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंडी-भराड़ी बिलासपुर शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर है। अलग-अलग गंतव्यों की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण पड़ाव है। वर्तमान में यहां यात्रियों के बैठने, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। यात्रियों को कई बार धूप, बारिश और ठंड में बस का इंतजार करना पड़ता है। रात के समय भी पर्याप्त यात्री सुविधाएं नहीं होने के कारण परेशानी बढ़ जाती है। स्थानीय यात्रियों का कहना है कि नया बस स्टैंड बनने के बाद इन समस्याओं से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। मंडलीय प्रबंधक एचआरटीसी बिलासपुर विवेक लखनपाल के अनुसार नया बस स्टैंड आधुनिक यात्री सुविधाओं, बेहतर बस संचालन और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था का समन्वित मॉडल होगा। व्यवस्थित बस ठहराव के साथ आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होने से मंडी-भराड़ी में बस संचालन को भी अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। परियोजना को निर्धारित समय के अनुसार पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि निर्माण कार्य तय समय पर पूरा होता है तो दिसंबर 2026 के बाद यात्रियों को नए बस स्टैंड की आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

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