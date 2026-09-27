Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:53 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:53 AM IST
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खेल : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला औहर में सुबह 8:00 बजे से अंडर-19 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के मुकाबले शुरू होंगे।
कार्यक्रम : ग्राम पंचायत लद्दा में पूर्वाह्न 11:00 बजे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित होगा।
खेल: लुहणू खेल परिसर में दोपहर 2: 00 बजे सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों की क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन होगा।
काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के आपातकालीन कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे।
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कार्यक्रम : ग्राम पंचायत लद्दा में पूर्वाह्न 11:00 बजे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित होगा।
खेल: लुहणू खेल परिसर में दोपहर 2: 00 बजे सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों की क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन होगा।
काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के आपातकालीन कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे।