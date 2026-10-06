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महिला कबड्डी टीम को 1 करोड़ का आश्वासन, पुष्पा राणा ने CM से की बड़ी मांग

Video Published by: Published by: Pankhudi Srivastava Updated Tue, 06 Oct 2026 11:55 AM IST







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भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा ने कहा, "...मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा; उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात की। हमारी मांग पर 1 करोड़ रुपये देने का आश्वासन दिया है... हमें उम्मीद है कि हमारी उपलब्धियों को देखते हुए हमें क्लास-1 की नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनीं है और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है... ... और पढ़ें

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