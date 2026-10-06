शिमला: ठियोग के गजेड़ी बाईपास पर मारपीट मामले में आठ आरोपी गिरफ्तार, घायल को आईजीएमसी में कराया भर्ती

ठियोग के गजेड़ी बाईपास पर हुई मारपीट की घटना के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 4 अक्तूबर 2026 की बताई जा रही है, जबकि मामले में 5 अक्तूबर को पुलिस थाना ठियोग में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक गजेड़ी बाईपास पर मारपीट के दौरान एक व्यक्ति को चोटें आई थीं। घटना की सूचना मिलने के बाद ठियोग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई। घायल को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाया गया।

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चश्मदीदों के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ी

पुलिस ने घटना के संबंध में चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके साथ ही मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की। इसके बाद पुलिस ने मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राम बहादुर कंवर (26), निर्मल (25), अनिल कुमार (22), गोविंदा उर्फ दीपेश (20), गणेश (34), सेती राम (23), प्रकाश (19) और सुरेंद्र उर्फ सरोज (27) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी नेपाल के सल्यान जिले के निवासी बताए गए हैं।