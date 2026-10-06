राष्ट्रपति का हिमाचल दौरा: स्वागत के लिए बिलासपुर पहुंचे सीएम, एम्स में पहले दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिलासपुर दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति के स्वागत और एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू मंगलवार को बिलासपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जैसे ही लुहणू हेलीपैड पर उतरा, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से एम्स बिलासपुर के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्यातिथि के रूप में शामिल हो रही हैं। उनके दौरे को देखते हुए एम्स परिसर से लेकर आवाजाही वाले मार्गों तक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को पुख्ता किया गया है।

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