{"_id":"6ad464e81aadefc5ec0d617e","slug":"video-atul-maheshwari-scholarship-examination-in-haryana-students-taking-the-test-with-enthusiasm-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरियाणा में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा, उत्साह के साथ पेपर दे रहे विद्यार्थी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 शुरू हो गई है। रेलवे रोड स्थित एसडी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी पहुंचकर उत्साह के साथ परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को लेकर केंद्र पर पहले ही तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। जिले के विभिन्न खंडों से विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने पहुंचे हैं। परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू हुई। इसके लिए 1322 विद्यार्थियों के शामिल होने की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। परीक्षा 90 मिनट की है। इसमें नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल भी शामिल हैं। परीक्षा में विद्यार्थियों को ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में संबंधित गोले को नीले पेन से भरना है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं है। अभिभावकों को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र अधीक्षक एवं स्कूल प्रिंसिपल डॉ. कीर्ति शर्मा के अनुसार, परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद ही विद्यार्थियों को केंद्र से बाहर आने की अनुमति होगी। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र और आंसर शीट जमा करानी होगी। परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। परीक्षा परिणाम की जानकारी अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी।

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