दिल्ली: आईपी विश्वविद्यालय से ऑनलाइन कर सकेंगे बीबीए और बीकॉम, तीन और नए कोर्स ऑनलाइन किए जाएंगे शुरू

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गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ (आईपी) विश्वविद्यालय का सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन(सीडीओई) अब ऑनलाइन बीबीए और बीकॉम प्रोग्राम की पढ़ाई का मौका दे रहा है। जल्द ही तीन और प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में शुरू करने की तैयारी है। इसमें एमसीए, एमएएमसी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हेल्थकेयर मैनेजमेंट प्रोग्राम शामिल है। बीबीए और बीकॉम प्रोग्राम में दाखिला के लिए उम्मीदवार 13 अक्तूबर तक आवेदन कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत मल्टी एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन भी है। इन दोनों प्रोग्राम की फीस प्रति सेमेस्टर पंद्रह हजार रुपये है।

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