दिल्ली-एनसीआर में बारिश: आसमान में छाए काले बादल; 3.7 डिग्री गिरा पारा; सितंबर में नवंबर जैसी ठंड का एहसास

बारिश और तेज हवा से 3.7 डिग्री गिरा पारा, गुलाबी ठंड की दस्तक

पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ राजधानी में शनिवार को बारिश व तेज हवा का असर रविवार को भी देखने को मिला। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री कम कम 30.6 डिग्री सेल्सियस रहा। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 2001 के बाद सितंबर में यह दूसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान है।



रविवार शाम हुई हल्की बारिश से मौसम और सुहावना हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को दिल्ली में बारिश के तीन से चार दौर चले। इस दौरान 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। सफदरजंग में 4.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन बारिश के आसार नहीं हैं।