थप्पड़कांड पर सियासत: केजरीवाल समेत 'आप' नेताओं ने भाजपा को घेरा, प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग
तिलक नगर में आप विधायक की टीम के वीडियोग्राफर को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में आम आदमी पार्टी पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने मांग की मांग कर रही है। जिसे लेकर रविवार देर शाम आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
विस्तार
तिलक नगर में करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क की गुणवत्ता जांचने पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और आप विधायक जरनैल सिंह आमने-सामने आ गए। रविवार को सड़क की जांच के दौरान उस समय विवाद बढ़ गया, जब आप विधायक के साथ पहुंचे वीडियोग्राफर ने वीडियो बनाना शुरू किया। आरोप है कि इसी दौरान मंत्री ने युवक को थप्पड़ मार दिया। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवावार देर शाम प्रदर्शन किया। आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, विधायक जनरैल सिंह और विधायक कुलदीप कुमार समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता डीसीपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। सड़क पर प्रदर्शन करने पर पुलिस ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया।
पीडब्ल्यूडी की ओर से तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में जिला सेंटर से केशवपुरम सब्जी मंडी तक सड़क का निर्माण कराया गया है। शनिवार को सड़क का उद्घाटन किया था। अगले ही दिन सड़क की गुणवत्ता को लेकर आप विधायक जरनैल सिंह ने सवाल उठाते हुए वीडियो जारी किया। इसमें आप विधायक ने सड़क की गुणवत्ता खराब होने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था।
मंत्री ने जांच के लिए विधायक को बुलाया
विधायक जरनैल सिंह के मुताबिक, रविवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने उन्हें फोन कर मौके पर बुलाया और सड़क की गुणवत्ता की जांच करने की बात कही। विधायक अपने समर्थकों और वीडियोग्राफरों के साथ मौके पर पहुंचे। विधायक के सोशल मीडिया हैंडल के लिए वीडियो बनाने वाले युवक भी मौके पर मौजूद थे। युवक के मुताबिक, वह मंत्री के सामने पूरी कार्रवाई को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। इसी दौरान कथित तौर पर मंत्री ने उसे थप्पड़ मार दिया। युवक ने आरोप लगाया कि मंत्री के साथ आए कुछ समर्थकों की ओर से उसे धमकी भी दी गई।
घटना के बाद आप नेताओं ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने मांग की। इसी मांग को लेकर रविवार रात सौरभ भारद्वाज, जनरैल सिंह और कुलदीप कुमार कार्यकर्ताओं के साथ डीसीपी कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। आप नेताओं का आरोप था कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस ने शिकायत की जांच किए जाने की बात कही। इससे नाराज आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीसीपी कार्यलय के बाहर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। रात करीब 10:45 बजे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर किया। पुलिस जब विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में लेकर जाने पहुंची, उसी दौरान महिला आप कार्यकर्ताओं ने इसका विरोद किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प और धक्का-मुक्की हुई। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों समेत अन्य पुलिस बल ने स्थिति संभाली और प्रदर्शनकारियो को वहां से हटाकर थाने पहुंचाया।
केजरीवाल समेत आप नेताओं ने घेरा
घटना सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार पर हमला बोला। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर घटना की निंदा की। आप नेताओं ने मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी उठाई। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह सोमवार को मौके का मुआयना करेंगे।
तिलक नगर में सड़क निरीक्षण विवाद के दौरान दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा एक स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने के वीडियो पर, साहिब सिंह (पीड़ित) ने कहा, "प्रवेश वर्मा जी ने सोचा नहीं था कि उनकी पोल खुल जाएगी। उन्होंने सोचा नहीं था कि रोड का सच बाहर आएगा। उस समय विधायक जी ने उठाया और वो रोड पापड़ की तरह उखड़कर हाथ में आ गई। वो इसे सह नहीं पाए। उस समय उन्होंने मेरे हाथ से मेरा फोन छीना, मेरा हाथ मोड़ा और मुझे थप्पड़ मार दी। उसके बाद उनके साथ भाजपा के जो गुंडे आए थे, उनसे मुझे पिटवाया, धमकी दिलवाई और खुद भी धमकी थी। आजकल कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता? देश का युवा आगे क्या करेगा? हमारी शिकायत की कॉपी ली गई मगर मंत्री जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि कम से कम उनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो और बाकी जो कार्रवाई बनती है वो की जाए।"