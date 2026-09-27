थप्पड़ कांड पर गरमाई दिल्ली की सियासत: प्रवेश वर्मा पर एफआईआर की मांग कर रहे आप नेता हिरासत में; जानें मामला

आप विधायक जरनैल सिंह ने पुलिस पर लगाया आरोप

विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि सभी सबूत होने के बावजूद पुलिस ने प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार करने के बजाय आप नेताओं को हिरासत में ले लिया। आप नेताओं ने पुलिस पर प्रवेश वर्मा को बचाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने जान-बूझकर एफआईआर दर्ज नहीं की। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि घटना एसएचओ के सामने हुई थी। जरनैल सिंह ने बताया कि पुलिस ने सबूतों को नजरअंदाज किया।



