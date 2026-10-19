Hindi News
›
Video
›
Delhi
›
Video: Suspicious passenger caught at Delhi's Jama Masjid metro station
{"_id":"6ad60fc310a1fd6d53038f16","slug":"video-video-suspicious-passenger-caught-at-delhis-jama-masjid-metro-station-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो पर संदिग्ध यात्री पकड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो पर संदिग्ध यात्री पकड़ा
जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर बैगेज जांच के दौरान एक्सरे स्क्रीन पर संदिग्ध चीज दिखी, जिसके बाद एक यात्री भागने लगा। सीआईएसएफ जवानों ने पीछा कर उसे पकड़ा, और उसके अंडरगारमेंट से एक अज्ञात पदार्थ मिला। यात्री ने कुआलालंपुर में रहने वाला अनिवासी भारतीय होने का दावा किया है, जिसे जांच के लिए पुलिस को सौंपा गया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।