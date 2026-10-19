{"_id":"6ad60fc310a1fd6d53038f16","slug":"video-video-suspicious-passenger-caught-at-delhis-jama-masjid-metro-station-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो पर संदिग्ध यात्री पकड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर बैगेज जांच के दौरान एक्सरे स्क्रीन पर संदिग्ध चीज दिखी, जिसके बाद एक यात्री भागने लगा। सीआईएसएफ जवानों ने पीछा कर उसे पकड़ा, और उसके अंडरगारमेंट से एक अज्ञात पदार्थ मिला। यात्री ने कुआलालंपुर में रहने वाला अनिवासी भारतीय होने का दावा किया है, जिसे जांच के लिए पुलिस को सौंपा गया है।

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