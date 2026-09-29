कूचा महाजनी में सीलिंग के बाद सुनार बने चौकीदार: दुकानें बंद, अंदर करोड़ों का माल और बाहर व्यापारी कर रहे रखवाली

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चांदनी चौक के कूचा महाजनी में सीलिंग के बाद कारोबारियों की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। जिन दुकानों में दिनभर सोने-चांदी के गहनों की खरीद-बिक्री होती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। व्यापारी दुकान खोलकर ग्राहक को गहने दिखाने के बजाय दुकानों के बाहर बैठकर अंदर बंद अपने माल की निगरानी करने को मजबूर हैं। कारोबारियों का कहना है कि दुकान बंद होने से सिर्फ उनका कारोबार नहीं रुका है, बल्कि उनसे जुड़े कारीगरों और कर्मचारियों के सामने भी रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

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