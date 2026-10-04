{"_id":"6ac1d8e612a24448330d17d9","slug":"video-stealing-cars-will-now-be-difficult-for-thieves-in-delhi-itms-will-provide-instant-alerts-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में अब गाड़ी चोरी करना मुश्किल, आईटीएमएस से तुरंत मिलेगा अलर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से वाहन चोरों को अब गाड़ियों को चोरी करना आसान नहीं होगा। गाड़ी चुराई दो तुरंत पुलिस के पास अलर्ट चला जाएगा और दबोचे जाएंगे। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के बारे में तुरंत पुलिस को सूचना मिलेगी। यह सब संभव हो सकेगा ट्रैफिक इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईटीएमएस। इसे भारत सरकार ने इस सिस्टम को गत बुधवार को मंजूरी दी है.... देखिए अमर उजाला की विशेष रिपोर्ट

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