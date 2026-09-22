{"_id":"6ab217399ca20d9b41064909","slug":"video-police-encounter-in-the-case-of-the-gang-rape-of-a-minor-near-kalkaji-temple-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कालकाजी मंदिर के पास नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, मुठभेड़ के बाद एक आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कालकाजी मंदिर के पास नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, मुठभेड़ के बाद एक आरोपी गिरफ्तार

Vijay Singh Pundir

Updated Tue, 22 Sep 2026 11:20 AM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 11:20 AM IST







Link Copied



अमर कॉलोनी थाना पुलिस ने 17 वर्ष की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी आसिफ को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी है। अमर उजाला की मौके से रिपोर्ट... ... और पढ़ें

विज्ञापन