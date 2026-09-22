फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   ABVP stages strong protest over security arrangements at JNU

जेएनयू: सुरक्षा व्यवस्था पर एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन, परिसर में बाहरी तत्वों की गतिविधियों पर जताई चिंता

Tue, 22 Sep 2026 11:10 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली।
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली। Published by: Akash Dubey Updated Tue, 22 Sep 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
ABVP stages strong protest over security arrangements at JNU
प्रदर्शन करते एबीवीपी के कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला

जेएनयू में लगातार छेड़छाड़ की घटनाओं और चरमराई सुरक्षा व्यवस्था के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी) जेएनयू ने छात्राओं की सुरक्षा तथा परिसर में बाहरी तत्वों की गतिविधियों पर चिंता जताई। संगठन ने मुख्य द्वार पर आवागमन रोककर प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज कराया।

विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed