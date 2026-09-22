एसआईआर नोटिस: दिल्ली में घर-घर पहुंच रहे बीएलओ, खुद ले रहे दस्तावेज; जानें वोटरों के लिए क्या है राहत

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत नोटिस पाने वाले मतदाताओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। नई दिल्ली जिले के कई हिस्सों में बूथ-लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने घर-घर जाकर दस्तावेज एकत्र करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे मतदाताओं को चुनाव कार्यालय के चक्कर काटने की परेशानी से मुक्ति मिल रही है।

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