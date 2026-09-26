{"_id":"6ab771c3c8bda5b5a407199d","slug":"video-one-year-pg-courses-approved-at-jamia-13-programmes-cleared-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: जामिया में अब एक साल में पीजी, 13 पाठ्यक्रमों को मंजूरी; देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अब छात्र ऑनलाइन और दूरस्थ माध्यम से एक साल में स्नातकोत्तर (पीजी) की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। जामिया ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत 13 विषयों में एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी है। इस संबंध में जामिया ने आदेश जारी किया है। यह पाठ्यक्रम सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) के माध्यम से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन (ओएल) माध्यम से संचालित किए जाएंगे। इस एक वर्षीय एमए प्रोग्राम में शिक्षा, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, मानव संसाधन प्रबंधन, इस्लामिक स्टडीज, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र और उर्दू की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) और मास्टर ऑफ कॉमर्स (बिजनेस मैनेजमेंट) प्रोग्राम को भी शामिल किया गया है।

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