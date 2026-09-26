दिल्ली: समयपुर बादली में फैक्टरी में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप; 10 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

दिल्ली के समयपुर बादली औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 में शुक्रवार देर रात एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग लगते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में तीन लोग मामूली रूप से घायल हो गए।

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दमकल विभाग के अनुसार, रात करीब 12.35 बजे फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिली। आस पास के दमकल कार्यालय से तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। वहां पहुंचे दमकल अधिकारियों ने आग की भयावहता को देखते हुए सात और गाड़ियों को मौके पर बुला लिया। इसी बीच दमकल विभाग को सूचना मिली कि आग में तीन कर्मचारी धर्मवीर (32), मोहम्मद शाहरुख (41) और अमित (34) मामूली रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें स्थानीय लोग अंबेडकर अस्पताल ले गए। प्राथमिक इलाज के बाद सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।इधर दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। जांच में पता चला कि फैक्टरी में प्लास्टिक मोल्डिंग का काम होता था। दमकल विभाग के मुताबिक फैक्टरी बेसमेंट, भूतल, पहली और दूसरी मंजिल के अलावा छत पर बने अस्थायी ढांचे वाली थी। फैक्टरी करीब 250 वर्ग गज क्षेत्र में बनी थी। प्लास्टिक सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैली। तड़के करीब तीन बजे आग को काबू कर लिया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।