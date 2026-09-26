मौसम की जानकारी: दिल्ली में आज मौसम बिगड़ने के आसार, तेज आंधी और बारिश से सुहावना होगा वीकेंड

दिल्ली में लगभग डेढ़ सप्ताह के सूखे के बाद इस वीकेंड मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शनिवार को सुबह से शाम के बीच बारिश के दो से तीन दौर आ सकते हैं। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। शनिवार के बाद भी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला बना रहेगा। इससे पहले शुक्रवार दोपहर बाद बादलों की आवाजाही से तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

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