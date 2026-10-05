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दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान नीशू आजाद का पुलिस पर पिटाई का आरोप, देखें क्या कहा

Vijay Singh Pundir

Updated Mon, 05 Oct 2026 12:32 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 12:32 PM IST







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दिल्ली में रविवार को प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की कार्यकर्ता नीशू आजाद ने भी पिटाई का आरोप लगाया। प्रदर्शन में सोशल मीडिया पर चर्चित नीशू भी पहुंची थी। उन्होंने पुलिस पर अपने साथ पिटाई करने का आरोप लगाया। ... और पढ़ें

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