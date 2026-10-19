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शारदीय नवरात्र की नवमी पर हुआ कन्या पूजन, सुख-समृद्धि की कामना

Vijay Singh Pundir

Updated Mon, 19 Oct 2026 10:58 AM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 10:58 AM IST







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शारदीय नवरात्र की नवमी के पावन अवसर पर दक्षिण-पश्चिमी जिले के हंस पार्क स्थित कलावती कुटीर में श्रद्धालु परिवार ने कन्या पूजन किया। इस दौरान कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा-अर्चना की गई और सुख-समृद्धि की कामना की गई। ... और पढ़ें

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