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Jamia Millia Islamia Vice Chancellor constitutes committee to discuss resumption of student union elections
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जामिया में छात्रों की भूख हड़ताल जारी: कुलपति ने छात्र संघ चुनाव बहाली मामले में गठित की समिति
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांगों को लेकर छात्रों की भूख हड़ताल है जारी। जामिया कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ ने छात्रों की मांगों को लेकर सात सदस्यों वाली उच्च स्तरीय समिति बनाई। पहले दौर की छात्रों के साथ हुई बातचीत। समिति कैंपस में शांति बहाली की दिशा में करेगी काम। शनिवार को आंदोलन कर रहे छात्रों को हटाने पर हुआ था हंगामा। पिछले सोमवार से चार छात्र है भूख हड़ताल पर।
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