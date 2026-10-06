दिल्ली में इंडिया गठबंधन का बड़ा प्रदर्शन, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट

{"_id":"6ac44c5e8c8c4a28490ff5e8","slug":"indira-ekadashi-baba-mahakal-adorned-with-bhang-for-bhasma-aarti-sanjha-parv-begins-with-vibrant-floral-decor-ujjain-news-c-1-1-noi1228-4803166-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"उज्जैन: एकादशी पर भांग से बना चंद्रमा-ॐ, चांदी के मुकुट और मुंड माला से सजे बाबा महाकाल; महोत्सव भी शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}