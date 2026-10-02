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सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन: सीपी-जनपथ पर डटे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, जंतर मंतर के रास्ते बंद; मांगों पर अड़े

अनुज कुमार

Updated Fri, 02 Oct 2026 01:43 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 01:43 PM IST







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प्रदर्शन के शोर के बाद संसद मार्ग सड़क सुनसान हो गई है। जंतर मंतर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग और पुलिस की नाकाबंदी सख्त कर दी गई है। हालांकि, सैकड़ों प्रदर्शनकारी अभी भी कनॉट प्लेस के अलग-अलग स्थानों पर 'इस्तीफा दो' जैसे नारों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। जनपथ पर प्रदर्शनकारी अब भी मौजूद है और अपनी मांगों पर अड़े हैं। ... और पढ़ें

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