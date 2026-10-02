'टक्कर गैंग' का वॉन्टेड अरेस्ट: हत्या समेत 11 मामलों में थी तलाश, आनंद विहार स्टेशन से ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। एनडीआर और क्राइम ब्रांच दिल्ली ने टक्कर गैंग के एक सक्रिय सदस्य और घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी थाना सागरपुर, दिल्ली में हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित था।

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