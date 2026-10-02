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जंतर मंतर प्रदर्शन LIVE: चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर विपक्ष, हिरासत में लिए गए सौरभ भारद्वाज; सुरक्षा कड़ी

Fri, 02 Oct 2026 11:52 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 02 Oct 2026 11:52 AM IST
खास बातें

चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जंतर-मंतर पहुंचे दिल्ली आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके अलावा पुलिस ने कई अन्य प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है।

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Delhi Jantar Mantar Protest Live, Opposition's protest against the Election Commission
सौरभ भारद्वाज - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

11:44 AM, 02-Oct-2026

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

आइसा, एसएफआई के करीब 100 कार्यकर्ता जंतर-मंतर पहुंचे। चुनाव आयोग की तरफ कूच करने की कोशिश करने लगे। पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है।
11:36 AM, 02-Oct-2026

उन्हें शर्म आनी चाहिए: सांसद मनोज झा

जंतर-मंतर पर RJD सांसद मनोज झा ने कहा, "उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या विरोध प्रदर्शन के लिए इजाजत की जरूरत होती है? आख़िरकार, यह गांधी का देश है। आज गांधी जयंती है।"

'क्या वह विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे?' के सवाल पर उन्होंने कहा, "बिल्कुल!... पुलिस स्टेट बनाने के बावजूद, ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अपने गुनाह को छिपा नहीं पाएंगे।"
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10:51 AM, 02-Oct-2026

बैरिकेडिंग से घिरा हुआ जंतर-मंतर

जंतर-मंतर को बैरिकेडिंग से घिरा हुआ है। हालांकि, आम लोगों के लिए आवाजाही पूरी तरह बंद नहीं की गई है। पुलिस ने संभावित भीड़ को देखते हुए केंद्रीय दिल्ली में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए हैं। साथ ही, कई इलाकों में यातायात संबंधी पाबंदियां लगाई गई हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना के बीच कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार भी बंद किए गए हैं।
10:49 AM, 02-Oct-2026

इंटरनेट सेवा बंद, जंतर मंतर पर भारी सुरक्षाबल तैनात

जंतर मंतर के आस पास इंटरनेट सेवा बंद की गई है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। जंतर-मंतर, संसद मार्ग, इलेक्शन कमीशन छावनी में तब्दील है।
10:36 AM, 02-Oct-2026

सौरभ भारद्वाज बोले- हमारे नेताओं के घर के बाहर भारी पुलिस बल

हिरासत में लिए जाने से पहले सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'मैं यहां पर अकेला आया हूं। इस समय मेरे घर के बाहर करीब 30-40 पुलिसकर्मी तैनात हैं। हमारे तमाम नेताओं के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। मैं हमारे देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जब मैं बिना किसी वाहन के, पुलिस के जंतर-मंतर से मेट्रो से पहुंच सकता हूं तो आप भी आ सकते हैं। तमाम युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं पहुंच सकता हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं। आइए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहिए।"
10:35 AM, 02-Oct-2026

सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई

चुनाव आयोग के खिलाफ संभावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वीडियो निजामुद्दीन इलाके के पास से है जहां पुलिस बैरिकेड लगाए गए हैं।
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10:30 AM, 02-Oct-2026

जगह-जगह बैरिकेड, धारा 163 लागू

दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि नई दिल्ली जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। जंतर मंतर की ओर जाने वाले रास्तों पर जगह-जगह बैरिकेड लगाए गए हैं।
10:28 AM, 02-Oct-2026

इन मेट्रो स्टेशन पर बंद की गई प्रवेश और निकास की सुविधा

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने घोषणा की है कि अगली सूचना तक कई प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास की सुविधा बंद रहेगी। जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, नई दिल्ली और रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। वहीं, यात्रियों की सुविधा के लिए राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी। 
10:27 AM, 02-Oct-2026

दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद

आम आदमी पार्टी और छात्र संगठनों के विरोध-प्रदर्शन की घोषणा के बाद दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार को राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जंतर-मंतर समेत 11 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दिया है। 
10:22 AM, 02-Oct-2026

जंतर मंतर प्रदर्शन LIVE: चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर विपक्ष, हिरासत में लिए गए सौरभ भारद्वाज; सुरक्षा कड़ी

चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जंतर-मंतर पहुंचे दिल्ली आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में लिया।
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