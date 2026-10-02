जंतर मंतर प्रदर्शन LIVE: चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर विपक्ष, हिरासत में लिए गए सौरभ भारद्वाज; सुरक्षा कड़ी

11:44 AM, 02-Oct-2026 पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया आइसा, एसएफआई के करीब 100 कार्यकर्ता जंतर-मंतर पहुंचे। चुनाव आयोग की तरफ कूच करने की कोशिश करने लगे। पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है। आइसा, एसएफआई के करीब 100 कार्यकर्ता जंतर-मंतर पहुंचे। चुनाव आयोग की तरफ कूच करने की कोशिश करने लगे। पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है।

11:36 AM, 02-Oct-2026 उन्हें शर्म आनी चाहिए: सांसद मनोज झा जंतर-मंतर पर RJD सांसद मनोज झा ने कहा, "उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या विरोध प्रदर्शन के लिए इजाजत की जरूरत होती है? आख़िरकार, यह गांधी का देश है। आज गांधी जयंती है।"



'क्या वह विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे?' के सवाल पर उन्होंने कहा, "बिल्कुल!... पुलिस स्टेट बनाने के बावजूद, ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अपने गुनाह को छिपा नहीं पाएंगे।" जंतर-मंतर पर RJD सांसद मनोज झा ने कहा, "उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या विरोध प्रदर्शन के लिए इजाजत की जरूरत होती है? आख़िरकार, यह गांधी का देश है। आज गांधी जयंती है।"'क्या वह विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे?' के सवाल पर उन्होंने कहा, "बिल्कुल!... पुलिस स्टेट बनाने के बावजूद, ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अपने गुनाह को छिपा नहीं पाएंगे।"

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10:51 AM, 02-Oct-2026 बैरिकेडिंग से घिरा हुआ जंतर-मंतर जंतर-मंतर को बैरिकेडिंग से घिरा हुआ है। हालांकि, आम लोगों के लिए आवाजाही पूरी तरह बंद नहीं की गई है। पुलिस ने संभावित भीड़ को देखते हुए केंद्रीय दिल्ली में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए हैं। साथ ही, कई इलाकों में यातायात संबंधी पाबंदियां लगाई गई हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना के बीच कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार भी बंद किए गए हैं। जंतर-मंतर को बैरिकेडिंग से घिरा हुआ है। हालांकि, आम लोगों के लिए आवाजाही पूरी तरह बंद नहीं की गई है। पुलिस ने संभावित भीड़ को देखते हुए केंद्रीय दिल्ली में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए हैं। साथ ही, कई इलाकों में यातायात संबंधी पाबंदियां लगाई गई हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना के बीच कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार भी बंद किए गए हैं।

10:49 AM, 02-Oct-2026 इंटरनेट सेवा बंद, जंतर मंतर पर भारी सुरक्षाबल तैनात जंतर मंतर के आस पास इंटरनेट सेवा बंद की गई है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। जंतर-मंतर, संसद मार्ग, इलेक्शन कमीशन छावनी में तब्दील है। जंतर मंतर के आस पास इंटरनेट सेवा बंद की गई है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। जंतर-मंतर, संसद मार्ग, इलेक्शन कमीशन छावनी में तब्दील है।

10:36 AM, 02-Oct-2026 सौरभ भारद्वाज बोले- हमारे नेताओं के घर के बाहर भारी पुलिस बल हिरासत में लिए जाने से पहले सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'मैं यहां पर अकेला आया हूं। इस समय मेरे घर के बाहर करीब 30-40 पुलिसकर्मी तैनात हैं। हमारे तमाम नेताओं के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। मैं हमारे देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जब मैं बिना किसी वाहन के, पुलिस के जंतर-मंतर से मेट्रो से पहुंच सकता हूं तो आप भी आ सकते हैं। तमाम युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं पहुंच सकता हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं। आइए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहिए।"

10:35 AM, 02-Oct-2026 सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई चुनाव आयोग के खिलाफ संभावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वीडियो निजामुद्दीन इलाके के पास से है जहां पुलिस बैरिकेड लगाए गए हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ संभावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वीडियो निजामुद्दीन इलाके के पास से है जहां पुलिस बैरिकेड लगाए गए हैं।

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10:30 AM, 02-Oct-2026 जगह-जगह बैरिकेड, धारा 163 लागू दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि नई दिल्ली जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। जंतर मंतर की ओर जाने वाले रास्तों पर जगह-जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि नई दिल्ली जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। जंतर मंतर की ओर जाने वाले रास्तों पर जगह-जगह बैरिकेड लगाए गए हैं।

10:28 AM, 02-Oct-2026 इन मेट्रो स्टेशन पर बंद की गई प्रवेश और निकास की सुविधा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने घोषणा की है कि अगली सूचना तक कई प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास की सुविधा बंद रहेगी। जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, नई दिल्ली और रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। वहीं, यात्रियों की सुविधा के लिए राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने घोषणा की है कि अगली सूचना तक कई प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास की सुविधा बंद रहेगी। जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, नई दिल्ली और रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। वहीं, यात्रियों की सुविधा के लिए राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी।

10:27 AM, 02-Oct-2026 दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद आम आदमी पार्टी और छात्र संगठनों के विरोध-प्रदर्शन की घोषणा के बाद दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार को राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जंतर-मंतर समेत 11 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दिया है। आम आदमी पार्टी और छात्र संगठनों के विरोध-प्रदर्शन की घोषणा के बाद दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार को राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जंतर-मंतर समेत 11 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दिया है।