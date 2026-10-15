{"_id":"6ad0d91efbc76ec9ea0d0801","slug":"video-disorder-and-filth-prevail-at-cbd-ground-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीबीडी ग्राउंड में अव्यवस्थाओं का अंबार: बड़ी-बड़ी घास और गंदगी फैली, ऐसे में कैसे होंगे प्रदर्शन?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीबीडी ग्राउंड में अव्यवस्थाओं का अंबार: बड़ी-बड़ी घास और गंदगी फैली, ऐसे में कैसे होंगे प्रदर्शन?

Rahul Kumar Tiwari

Updated Thu, 15 Oct 2026 07:16 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 07:16 PM IST







Link Copied



पूर्वी दिल्ली स्थित सीबीडी ग्राउंड में बड़ी-बड़ी घास उग आई है और जगह-जगह गंदगी फैली हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर यहां प्रदर्शन होते हैं तो अव्यवस्थाओं के बीच प्रदर्शनकारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ... और पढ़ें

विज्ञापन