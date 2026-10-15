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Devotees thronged the Jhandewala Devi Temple for darshan on fifth day of Navratri
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झंडेवाला देवी मंदिर: नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता का भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु
नई दिल्ली स्थित प्राचीन ऐतिहासिक झंडेवाला देवी मंदिर में शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता का भव्य श्रृंगार किया गया। विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी।
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